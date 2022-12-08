В Саратове супружескую пару будут судить за убийство женщины восьмилетней давности

Саратовский облсуд рассмотрит уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя и его 51-летней супруги, которые обвиняются в убийстве приютившей их пенсионерки и краже ее имущества. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, в сентябре 2014 года обвиняемый, находясь в одном из домов Саратова, из корыстных побуждений избил до смерти 76-летнюю женщину, в квартире которой они с супругой жили с 2013 года.

После этого супруги присвоили и продали машину погибшей, а затем в течение двух лет снимали денежные средства с ее банковской карты – 600 тыс. руб.

В течение семи лет убитая женщина числилась пропавшей без вести, по факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело. В прошлом году подозрение пало на проживавшего у нее мужчину, и во время общения со следователем он дал признательные показания и рассказал, где захоронил тело жертвы. Его супруге предъявили обвинение в хищениях.

Марина Ковалева