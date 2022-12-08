На МКАД и Ленинградском шоссе произошли массовые ДТП

В Москве произошло не меньше двух ДТП с участием нескольких транспортных средств. На МКАД столкнулось семь автомобилей, на Ленинградском шоссе — пять. Движение было ограничено по нескольким полосам.

Первая авария произошла на внутренней стороне 52-го километра МКАД, перед пересечением со Сколковским шоссе. Сейчас движение там восстановлено, сообщил дептранс. На Ленинградском шоссе ДТП произошло в районе дома 8, корп. 2. Движение открыто только по одной из четырех полос.

Информация о пострадавших в двух авариях уточняется. На местах работают оперативные службы. Предварительные причины не называются.

В Москве, по данным сервиса «Яндекс Карты», пробки составляют семь баллов. Сегодня утром в городе был снегопад.

Леонид Уварчев