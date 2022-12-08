Краевое ГУ МВД напоминает владельцам дронов о запрете на их использования

Сотрудники краевого главка МВД стали обзванивать владельцев коптеров и напоминать им о запрете на использование беспилотников на территории региона. Об этом сообщает портал ProPerm.ru со ссылкой на одного из владельцев коптера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В конце ноября в Пермском крае, как ранее и в ряде других регионов, ввели запрет на полеты беспилотных воздушных судов. Такое решение принял краевой оперштаб по обеспечению базовой готовности в целях повышения безопасности важных объектов. Исключение будет сделано лишь для беспилотников, используемых коммунальными службами, работниками ТЭК и в интересах властей.

Согласно протоколу, утвержденному оперштабом, запрет на использование БВС в регионе начал действовать с 1 декабря. С этой даты уполномоченные органы приостановили выдачу разрешений на полеты беспилотных летательных аппаратов и дронов над территориями населенных пунктов края и использование воздушного пространства Прикамья. «Это сделано для того, чтобы обеспечить безопасность инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов»,— пояснили в региональном министерстве территориальной безопасности.