Генпрокуратура РФ настояла на ужесточении приговора экс-главе РКЦ «Прогресс»

Генеральная прокуратура России внесла в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РФ кассационное представление на приговор бывшему гендиректору РКЦ «Прогресс» Александру Кирилину. Об этом сообщается в ответе ведомства на запрос депутата Госдумы РФ Александра Хинштейн. Парламентарий опубликовал копию документа в своем Telegram-канале.

«Поставлен вопрос об отмене состоявшихся судебных решений и возвращения уголовного дела прокурору в целях вменения Кирилину более тяжкого преступления (ч. 4 ст. 160 УК РФ)»,– говорится в документе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Перед этим Шестой кассационный суд пересмотрел обвинение и заменил наказание экс-топ-менеджера РКЦ «Прогресс» на условный срок в два года. Ранее Александра Кирилина признали виновным в растрате и злоупотреблении полномочиями и приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. руб. Затем Самарский областной суд сократил срок заключения до пяти лет, сняв одно из обвинений. По версии следствия, глава «Прогресса» заключил невыгодный для предприятия контракт и присвоил имущество завода на несколько миллионов рублей. Александр Кирилин вину не признал.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Кассация вернула топ-менеджеру свободу».