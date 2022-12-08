Осудили за мошенничество экс-директора компании, строившей водопровод в селе Кетово

Суд признал бывшего коммерческого директора ООО «Мультипласт» (Шадринск) Михаила Третьякова виновным в мошенничестве, преднамеренном банкротстве и невыплате зарплаты. В связи с прекращением по его инициативе действия досудебного соглашения ему назначено десять лет колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб., сообщает управление СК России по Курганской области.

Установлено, что в 2017–2019 годы директор компании в ходе исполнения контрактов по реконструкции систем водоснабжения в муниципальных округах области, предоставлял к оплате должностным лицам администраций районов документы, содержащие недостоверные сведения об объемах выполненных работ. Ущерб бюджетам различных уровней составил свыше 10 млн руб. В этот же период руководитель допустил невыплату зарплаты на общую сумму более 6 млн руб.

Кроме того, в 2016–2019 годы директор заключал с работниками своей организации мнимые сделки по закупу запчастей и оборудования. Тем самым он вывел из активов предприятия 27 млн руб., что привело к банкротству общества.

С ООО «Мультипласт» связывают ненадлежащее исполнение обязательств по строительству водопровода в селе Кетово. В 2015 году администрация муниципалитета в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» заключила с компанией контракт на возведение объекта. В 2015–2017 годах глава Кетовского района Александр Носков, зная, что работы не выполнены в полном объеме, подписал акты о приемке объекта. В результате подрядчик незаконно получил оплату, а бюджету был причинен ущерб в размере 15 млн руб. В 2021 году экс-главу района Александра Носкова суд приговорил к шести годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями при строительстве водопровода.