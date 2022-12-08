Под украинский обстрел попало село в Яковлевском округе Белгородской области

Под обстрел вооруженных сил Украины попал поселок в Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Конкретный населенный пункт он не назвал.

В соцсетях жители региона сообщали о пожаре в Яковлевском округе около 9:50. По словам господина Гладкова, пострадавших (по предварительным данным) «среди мирного населения» нет. Осколками повреждена линия электропередачи, аварийные бригады уже работают на месте.

Яковлевский городской округ не является приграничным. В основном он расположен к северо-западу от Белгорода, но южная его часть удалена от границы всего на 15 км. Исходя из официальных данных властей, под обстрел он попал впервые с начала спецоперации.

Какие белгородские села обстреливали с Украины — в спецпроекте «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин