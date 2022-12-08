В 2023 году завершится централизация службы скорой помощи в Удмуртии

Централизацию службы скорой помощи в Удмуртии планируется завершить в 2023 году. К ней присоединятся северные, а также Воткинский и Шарканский районы республики, сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

Как рассказал главный врач службы скорой помощи Олег Прузан, централизация — это, прежде всего единое управление и диспетчерская служба. «Все бригады, которые работают в Удмуртии, должны быть видимы, должно быть понимание, где они находятся в данный момент, чтобы, в случае необходимости, можно было направить бригаду на экстренный вызов. Территориально все медицинские работники скорой остаются в своих районах и продолжают работать на территориях»,— отметил господин Прузан.

Отмечается, что скорая помощь в республике оказывается силами 126 выездных бригад. Накануне автопарк службы пополнился 16 новыми автомобилями, оснащенными необходимым современным оборудованием.

Как отметил заместитель министра здравоохранения Удмуртии Александр Попов, в регион поступило по восемь автомобилей «ГАЗ» «УАЗ». Четыре распределят по подстанциям скорой помощи при больницах Глазова, Воткинска, Юкаменского и Ярского районов Удмуртии. Остальные останутся в автопарке централизованной службы скорой медицинской помощи.

Автопарк службы в Удмуртии на 70% состоит из новых машин, возраст которых менее пяти лет. В 2023 году ожидается поступление еще 12 новых автомобилей.