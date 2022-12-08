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Коммерсантъ FM
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Курганского студента, готовившего нападение на техникум, отправили на принудительное лечение

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге назначил принудительные меры медицинского характера 19-летнему студенту Григорию Быкову, которого судили за подготовку нападения на Курганский техникум сервиса и технологий.

«В соответствии с определением суда он освобожден от наказания, он будет проходить принудительное лечение в медицинской организации»,— сообщили «Ъ» в суде.

Григорий Быков был задержан весной. В его квартире силовики обнаружили самодельную взрывчатку, инструкции по ее изготовлению, холодное оружие, а также написанный от руки план проведения теракта в здании учебного заведения. В отношении студента возбудили уголовное дело по трем статьям: о приготовлении к совершению террористического акта, содействии террористической деятельности и незаконном хранении взрывных устройств.

В ноябре Курганский городской суд вынес приговор 18-летней одногруппнице Григория Быкова. Она знала о планируемом нападении на учебное заведение, но не рассказала об этом правоохранительным органам. Как сообщили в УФСБ России по региону, она была признана виновной и приговорена к штрафу в размере 50 тыс. руб.

Артур Якушко, Челябинск

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