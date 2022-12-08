Брата Александр Незлобина уволили из управления культурой Полевского за коррупцию

Брата шоумена Александра Незлобина Максима Незлобина, осужденного за коррупционные преступления, уволили с должности начальника управления культурой Полевского городского округа в связи с утратой доверия. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что увольнение произошло только после того, как глава муниципалитета Константин Поспелов получил представление от ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В прокуратуре также рассказали, что в Свердловском областном суде была рассмотрена апелляция надзорного ведомства на приговор Максиму Незлобину. Напомним, в мае Полевской горсуд приговорил его к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 4 млн руб., а также взыскал с брата шоумена 10,7 млн руб. материального ущерба. Свердловский облсуд дополнил решение суда первой инстанции, запретив Максиму Незлобину пять лет занимать должности в органах власти.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», Максим Незлобин с 2015 года по апрель 2020-го находился в сговоре с заместителем главного бухгалтера управления культурой Людмилой Лещевой. Они разработали схему хищения бюджетных средств путем фиктивного трудоустройства в подведомственные учреждения нескольких человек. Кроме того, в период с 2017-го по 2020 год брат шоумена получил 750 тыс. руб. взятки от директора муниципального учреждения за общее покровительство. Общая сумма ущерба от действий осужденных составила более 14,9 млн руб.

По итогу экс-глава управления культурой был признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

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