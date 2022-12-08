Волгоградский мультимедийный проект стал лауреатом международной премии #МЫВМЕСТЕ

Волгоградский мультимедийный комплекс «Бронекатер БК-31» занял второе место среди НКО в номинации «Страна возможностей» международной премии #МЫВМЕСТЕ. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

На исполнение этого проекта военно-исторический музей «Наследие» получит 2,5 млн руб.

В региональном комитете образования, науки и молодежной политики напомнили, что в июле этого года в Волгограде был открыт памятник «Бронекатер БК-31. Цена Победы», посвященный подвигу речников Волжской флотилии. Среди идей этой же команды проект «Бронекатер-31. Поиск» - проект по созданию и развитию образовательной лаборатории и музейной экспозиции.

Марина Ковалева