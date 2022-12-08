На Кубани на создание и развитие импортозамещающих предприятий направят 90 млн рублей

В Краснодарском крае на создание и развитие производств, выпускающих импортозамещающие товары, направят 90 млн руб. в качестве льготных займов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Средства получат краснодарский производитель радиоэлектроники, фармпредприятие в Крымском районе и машиностроительная организация в Гулькевичском районе.

«Реализация представленных проектов позволит не только существенно снизить дефицит продукции, ранее поставляемой из-за рубежа, а также обеспечит рост налоговых поступлений в краевой бюджет и создание новых рабочих мест»,— отметил вице-губернатор Александр Руппель.

В Краснодаре с помощью краевого финансирования производитель вдвое увеличит выпуск IP-видеокамер с 3 до 6 тыс. единиц в месяц. В настоящее время доля импорта данной категории продукции в России составляет 90%.

Фармацевтическая компания наладит производство препарата «Лаппаконитин» в Крымском районе. Лекарство предназначено для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и входит в перечень жизненно необходимых препаратов. Предприятие планирует выпускать более 200 тыс. упаковок в год.

Производитель сельхозтехники направит средства на создание производств техники и комплектующих в Гулькевичском и Кавказском районах. Меры позволят наладить выпуск гидроцилиндров и других комплектующих для снижения доли импорта и развития краевого парка сельхозтехники.

Ранее в краевой администрации сообщили, что из бюджета региона в течение трех лет выделят 1,4 млрд руб. для поддержки промышленных предприятий, занятых в проектах импортозамещения.

Анастасия Донскова

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