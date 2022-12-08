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Кассация вернула на новое рассмотрение уголовное дело о попытке мошенничества двух тамбовских адвокатов

Второй кассационный суд общей юрисдикции вернул в Тамбовский райсуд на новое рассмотрение уголовное дело в отношении адвокатов Вячеслава Шутилина и Александра Нивина. Им вменяют мошенничество и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Таким образом, кассационный суд частично удовлетворил жалобы защиты. Мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде.

В 2019 году Тамбовский райсуд признал мужчин виновными в обмане предпринимательницы Елены Зиминой. По версии регионального управления СКР, предпринимательница хотела прекратить все возбужденные в отношении нее и ее сына исполнительные производства о взыскании порядка 10 млн руб., а также добиться снятия арестов с имущества. «Оказывая юридическую помощь, адвокаты сообщили, что обладают возможностью помочь ей за взятку сотрудникам регионального управления Федеральной службы судебных приставов в размере 1,5 млн руб.», — считали в СКР. После получения денег мужчин задержали. Первая инстанция приговорила их к условным срокам, вину они не признали.

В апреле 2021 года Тамбовский облсуд впервые ужесточил наказание, отправив адвокатов в колонию. В октябре Второй кассационный суд отменил это решение, выпустив осужденных на свободу: высшая инстанция установила, что Тамбовский облсуд должным образом не объяснил необходимость применения реального наказания. В мае 2022-го облсуд вновь ужесточил приговор адвокатам: условное наказание в виде четырех лет лишения свободы еще раз было заменено на реальное.

Теперь приговор райсуда от 9 сентября 2020 года и апелляционное определение Тамбовского областного суда от 20 мая 2022 года отменены. Доводы жалоб и мотивировка постановления в сообщении объединенной пресс-службы судов Тамбовской области не приводятся.

Олег Мухин

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