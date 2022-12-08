Авиакомпания «Красавиа» планирует до конца 2022 года получить два вертолета Ми-8 МВТ-1

Парк авиакомпании «Красавиа» пополнился новым вертолетом Ми-8 МВТ-1, сообщает пресс-служба компании. Борт уже прибыл на место базирования – в аэропорт поселка Тура в Эвенкии. До конца года «Красавиа» планирует получить еще вертолета такого типа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Новые воздушные суда будут использоваться для обеспечения перевозок в северных территориях региона. Это рейсы из Туры в отдаленные эвенкийские поселки Ессей, Чиринду, Учами, Тутончаны, Эконду и другие, а также из Хатанги в населенные пункты Хета, Новая, Катырык, Сындасско, Попигай, Новорыбную. Вертолеты будут перевозить как пассажиров, так и грузы, сообщает пресс-служба компании.

Модель Ми-8 МТВ-1 создана на базе Ми-8Т. Производством занимается Казанский вертолетный завод. В общей сложности по краевой программе реновации вертолетного парка предусмотрена поставка компании 10 таких вертолетов до 2027 года.

100% акций АО «КрасАвиа» принадлежит Красноярский край. Авиапарк компании включает 18 вертолетов Ми-8Т, три Ми-8МВТ, три Ан-24, пять Ан-26, шесть Як-42, два ATR 72-212A, пять ATR 42-500 и четыре L 410 UVP E-20.

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Даниил Тарабукин