Суд частично удовлетворил иск новосибирского блогера Тимура Ханова к полиции

Центральный райсуд Новосибирска частично удовлетворил иск блогера Тимура Ханова к УМВД России по Новосибирской области и МВД РФ. «Заявление было подано в связи с нарушениями при его задержании на акции в марте. Суд признал незаконным удержание в отделе полиции более трех часов. У нас было больше требований, но в них отказали», - сообщила «Ъ-Сибирь» адвокат Тимура Ханова Ольга Нечаева. Согласно решению суда, ведомства должны выплатить блогеру 1,5 тыс. руб. компенсации морального вреда и 5 тыс. руб. судебных расходов.

Как уточнила госпожа Нечаева, решение суда планируется обжаловать. «Суд отклонил требование о взыскании компенсации морального вреда в связи с причинением Тимуру Ханову телесных повреждений при задержании. После выхода из отдела полиции он обратился в травмпункт, где у него были зафиксированы ссадины мягких тканей головы. Однако суд посчитал, что причинно-следственная связь между действиями полиции и данными телесными повреждениями отсутствует»,— сказала адвокат.

В апреле этого года Тимур Ханов сообщил, что уехал за границу. Ранее региональный главк МВД подал иск к Тимуру Ханову и депутату горсовета Новосибирска Антону Картавину на 3,024 млн руб. как к организаторам протестной акции. В феврале 2022 года он был удовлетворен Октябрьским райсудом, поданные позднее жалобы ответчиков не были удовлетворены.

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Даниил Тарабукин