За трансляцию канала БСТ в Башкирии и Челябинской области заплатят до 116,4 млн рублей

ГУП ТРК «Башкортостан» на аукционе 16 декабря выберет подрядчика эфирной трансляции телеканала БСТ на территории Башкирии и Челябинской области, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 116,46 млн руб.

Сроки исполнения контракта — с 1 января до 31 декабря 2023 года. Канал БСТ должен транслироваться в 336 населенных пунктах в Башкирии и в шести — в Челябинской области (Акбашева, Байрамгулово, Ишалино, Кулуево, Юрюзань). Всего требуется 348 спутниковых станций приема цифровых сигналов.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в начале декабря 2021 года ГУП ТРК «Башкортостан» по итогам аукциона заключило контракт на вещание телеканала БСТ с НАО «Национальная спутниковая компания» (Санкт-Петербург). Компания была единственным участником закупки и предложила исполнить контракт по начальной цене — 116,46 млн руб.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте