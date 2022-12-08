Концерн Volkswagen Group анонсировал новую электрическую платформу MEB+, которая заменит существующую платформу для электромобилей MEB.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Volkswagen Фото: Volkswagen

Ключевыми особенностями модернизированной платформы станет использование аккумуляторов нового поколения, которые позволят увеличить запас хода самых емких батарей до 700 км, а также поддержка зарядных устройств мощностью 175–200 кВт.

Построенные на платформе MEB+ электромобили также станут поддерживать полноценный автопилот. Ожидается, что с переходом на новую платформу расширится линейка электромобилей Volkswagen Group — к 2026 году будет представлено десять новых моделей в разных ценовых сегментах, включая премиальные и спортивные электромобили.

Напомним, премьера платформы MEB состоялась в 2018 году. В настоящее время ее используют легковые и коммерческие модели брендов Volkswagen, Audi, Cupra и Skoda.

Максим Вершинин