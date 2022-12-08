Завхоз госучреждения из Самарской области признан виновным во взяточничестве

Суд вынес приговор руководителю управления материально-технического обеспечения государственного автономного учреждения Самарской области. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

«Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, а также к штрафу в доход государства в размере 3,6 млн руб.»,– говорится в сообщении.

Следствие и суд выяснили, что в минувшем году обвиняемый получил взятку в размере 1,2 млн руб. от сотрудника организации. Деньги передавались за заключение госконтракта в рамках аукциона на поставку мебели, спортивного оборудования и инвентаря в физкультурные комплексы Самары.

Ранее следователи предъявили обвинение заместителю главы Жигулевска по внутренней политике и социальным вопросам Игорю Смураге, депутату городской думы и местному жителю. В зависимости от роли каждого им вменяются преступления по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий).

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Чиновника подозревают в миллионных взятках».

Георгий Портнов