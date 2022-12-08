В ноябре шесть промпредприятий Краснодара получили субсидии на сумму 22 млн рублей

В ноябре шести промышленным предприятиям Краснодара в рамках соглашений о получении субсидий направили более 21,9 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Средства помогут компенсировать организациям часть затрат на техническое обновление мощностей, переустройство поставок сырья, присоединение к инженерным сетям.

«В будущем эти субсидии дадут городу дополнительный приток средств от промышленных компаний, которые их получили»,— отметила начальник управления экономики Краснодара Елена Васильченко.

Большую часть средств, порядка 10 млн руб., получила компания «БелКрасс 999» на уплату первоначального взноса по договору лизинга оборудования. Еще 7 млн руб. на аналогичные цели направили компании «Лига-Пак».

За девять месяцев 2022 года краснодарские производители получили 1,3 млрд руб. в качестве господдержки. Из них 950 млн руб. были выданы краевым Фондом развития промышленности. В первом полугодии организациям направили 95% средств.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram