В ходе спецоперации на Украине погиб 55-летний доброволец из Новоуральска

Во время выполнения боевого задания на специальной военной операции погиб 55-летний доброволец из Новоуральска Валерий Парфирьев. Об этом во «ВКонтакте» сообщил глава городоского округа Вячеслав Тюменцев. Уралец решил отправиться на спецоперацию в октябре после объявления частичной мобилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Погибший на Украине житель Новоуральска Валерий Парфирьев

Фото: Вячеслав Тюменцев / ВК Погибший на Украине житель Новоуральска Валерий Парфирьев

Фото: Вячеслав Тюменцев / ВК

Валерий Парфирьев переехал в Новоуральск в 1989 году. Работал на Уральском автомоторном заводе, затем с декабря 1985 по апрель 1993 проходил службу по контракту в воинской части. Затем служил в ОВО при УВД Новоуральска и Невьянска. После выхода на пенсию мужчина стал предпринимателем.

У погибшего осталось трое сыновей. «Выражаю соболезнования родным и близким Валерия Зиннуровича. Он героически погиб, защищая земляков и суверенитет страны», — заявил Вячеслав Тюменцев.

Прощание с Валерием Парфирьевым пройдет в похоронном доме 9 декабря в 12:30.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства. По данным министра обороны Сергея Шойгу, которые он озвучил в конце сентября, во время спецоперации на Украине погибли 5937 российских военных.

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