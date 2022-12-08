Директор обстрелянной гимназии в Казани просит прекратить уголовное преследование в отношении нее

Директор обстрелянной казанской гимназии №175 Амина Валеева просить прекратить в отношении нее уголовное преследование. Об этом в своем Telegram-канале написал адвокат обвиняемой Руслан Нагиев.

Напомним, госпожу Валееву обвиняют в преступной халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Женщине грозит до семи лет колонии.

Кроме того, с такими же ходатайствами выступила защита бывшего директора компании «Ваша безопасность» Сергея Иванова и инженера ООО «Союз пожарного мониторинга» Марата Зиганшина, которые обвиняются в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

Адвокаты считают, что данные дела должны быть прекращены за отсутствием состава преступления. Однако следствие с этим не согласно. В ближайшее время дела в отношении всех трех обвиняемых могут направить в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, сама трагедия в казанской гимназии произошла в мае прошлого года. Бывший ученик гимназии №175 Ильназ Галявиев устроил стрельбу и привел в действие взрывное устройство. В результате девять человек погибли, включая семерых школьников. Позже по факту ЧП возбудили уголовное дело.

"Ъ-Казань"