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обновлено 16:25

ХК «Ижсталь» из Удмуртии обыграл казанский «Барс» со счетом 1:3

7 декабря хоккейный клуб «Ижсталь» из Удмуртии обыграл казанский «Барс» в выездном матче «Пари ВХЛ — Кубок Шелкового пути». Как сообщает пресс-служба команды, игра закончилась со счетом 1:3.

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Первую шайбу в начале 11-й минуты забил «сталевар» Константин Рыжов, а спустя полторы минуты отличился Леонид Климов. «Барс» отыграли одну шайбу на экваторе матча, а победную точку поставил ижсталевец Константин Рыжов.

Как сообщает главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин, хорошая игра была со старта. «Если первый период мы провели уверенно, повели в счете, то второй полностью смазали. Такое бывает. Мы знаем команду соперника — они агрессивно играют. Наложили нам несколько смен: ребята немного недопоняли. Получили гол. Потом, перед третьим периодом, маленько поговорили и очень сконцентрированно, очень грамотно сыграли в третьем периоде. Под занавес забили еще один гол, стало чуть полегче, и довели матч до победы. Трудовая коллективная победа»,— рассказал Рамиль Сайфуллин.

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