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В Севастополе корабль Черноморского флота сбил беспилотник

Дежурный корабль Черноморского флота сбил беспилотник над акваторией Черного моря в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

«Наши военные как всегда сработали четко»,— отметил губернатор.

За минувшие сутки это уже третий беспилотный летательный аппарат, который сбили системы ПВО в районе Севастополя. Прошлой ночью два дрона были уничтожены военными на большом расстоянии от берега. Пострадавших нет.

В прошлом месяце в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и Севастополя были уничтожены пять БПЛА.

Анастасия Донскова

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