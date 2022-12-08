Жизнь около 10% челябинцев сильно ухудшилась от введения западных санкций

Положение 10,2% жителей Челябинске существенно ухудшилось после введения в этом году санкций в отношении России и уходом из страны ряда иностранных компаний. Еще 35% заявляют о небольшом снижении уровня жизни. Об этом по итогам опроса 700 горожан сообщают эксперты челябинского филиала РАНХиГС.

О существенном снижение уровня жизни после введения санкций чаще отвечали жители, которые считают себя малообеспеченными. Незначительное ухудшение своего положение преимущественно фиксируют среднеобеспеченные.

52% респондентов заявили о том, что западные санкции и уход зарубежных компаний никак на них не отразились. Среди них преобладают граждане в возрасте 45-59 лет и те, кто относят себя к высокообеспеченным. Затруднились ответить на вопросы 2,8% опрошенных.