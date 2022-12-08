Пострадавших при пожаре в торговом доме в Ингушетии перевезут в ожоговый центр Краснодара

Двух пострадавших при пожаре в торговом доме «Наргим» в Назрани перевезут в ожоговый центр Краснодара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Ингушетии.

В среду в торговом доме произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате которого возник пожар, распространившийся на площади 400 кв. м. В результате происшествия пострадали четыре человека, среди которых четырехлетний ребенок. Произошло частичное обрушение здания.

В Краснодар с помощью медицинской машины катастроф в ожоговый центр доставят двух взрослых, получивших травмы при пожаре. Ребенка направили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Еще один человек переведен из реанимации в травматологическое отделение.

Анастасия Донскова

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