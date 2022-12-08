2023 год в Удмуртии объявили Годом молодежи

2023 год в Удмуртии станет Годом молодежи. Как заявил глава региона Александр Бречалов в рамках прямой линии с жителями республики, тема будет включать патриотическое воспитание, работу с художниками и музыкантами, а также разрешение ситуации вокруг алкоголизма и наркомании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Я думаю, логичным будет объявить 2023 год Годом молодежи. С учетом того, что сегодня очень много вопросов было от молодежи, у нас много вызовов, появилось агентство по молодежной политике. У них масса не только проектов и идей, они еще и деньги под них находят из разных источников»,— отметил глава региона.

Напомним, 2022 год в Удмуртии был признан Годом образования.