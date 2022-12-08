Директор компании, сорвавший строительство детского сада, предстанет перед судом

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора ООО АСК «Ризалит» Тагира Каримова по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело направлено в Кировский райсуд Уфы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, компания должна была построить детский сад в деревне Кабаково Кармаскалинского района. В ноябре 2019 года между управлением капстроительства Башкирии и обществом «Ризалит» был заключен госконтракт на сумму 49,6 млн руб. В действительности подрядчик лишь создавал видимость выполнения работ. В августе 2020 года в день проверки заказчиком Тагир Каримов нанял разнорабочих, снабдив их униформой.

В результате осмотра объекта предприниматель ввел заказчика в заблуждение и получил подпись в акт о приемке работ на сумму 5,6 млн руб. Деньги директор компании присвоил себе, отметили в прокуратуре.

Тагир Каримов признал вину в совершении преступления.

Уголовное дело в отношении должностных лиц заказчика, принявших невыполненные работы, выделено в отдельное производство.

Карина Мамаева

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