В казанском «Рубине» может произойти смена руководства — СМИ

В ближайшее время в казанском «Рубине» может смениться руководство клуба. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Отмечается, что гендиректор клуба Рустем Сайманов, скорее всего, покинет команду. Сам же «Рубин» передадут под кураторство одному из крупных чиновников Татарстана (имя не упоминается).

Официальной информации по этому поводу пока нет.

Господин Сайманов стал гендиректором «Рубина» в 2017 году. Спонсором команды был ТАИФ. Позже после слияния компании с СИБУРом клуб начал получать финансирования от последней организации.

В данный момент «Рубин» занимает третью строчку в Первой лиге. И. о. главного тренера является Юрий Уткульбаев.

"Ъ-Казань"