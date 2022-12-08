В Уфе горела усадьба Судаковых

Вчера в Уфе горел дом усадьбы Судаковых (улица Аксакова, 84/1), являющейся объектом культурного наследия. Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, пожар начался около 21:30 часов. Существовала угроза распространения огня на соседние частные дома. Площадь возгорания составила 70 кв. м, в 22:30 открытое горение было ликвидировано.

К тушению привлекались 22 пожарных и пять единиц техники. «Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара предстоит установить дознавателю МЧС России», — говорится в сообщении.

Усадьбу Судаковых включили в госреестр памятников истории и культуры в 2019 году. Комплекс был построен в конце XIX – начале XX века. Дома расселены.

Влада Шипилова

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