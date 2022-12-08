Стадион «Юность» временно передадут в безвозмездное пользование краевых властей

Стадион «Юность» в Перми, который ожидает реконструкция, планируется временно передать в безвозмездное пользование региона. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в пресс-службе администрации Перми. При этом параллельно городская дума будет принимать решение о передаче этого спортивного объекта из муниципальной в краевую собственность для проведения реконструкции. После принятия этого решения стадион перейдет в собственность Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Отметим, что реконструкция стадиона «Юность» и расположенного рядом с ним дворца спорта «Орленок» входит в перечень приоритетных проектов к 300-летию Перми. Планируется, что на месте стадиона должна появиться открытая арена, на которой зимой будут проводиться учебно-тренировочные занятия по конькобежному спорту, хоккею с шайбой, шорт-треку и керлингу, а летом — хоккей на траве, мини-футбол, забеги и спортивное катание на роликовых коньках.

На ноябрьском пленарном заседании думы глава города Алексей Демкин сообщил, что для проведения реконструкции стадион «Юность» перейдет из муниципальной в краевую собственность. «Проектом занимается лично губернатор, он изыскивает спонсорские денежные средства на эти цели. Поэтому для того, чтобы реконструировать стадион, нам необходимо будет передать его в региональную собственность. Мы активно ведем переговоры о том, чтобы после реконструкции этот объект с уровня субъекта вернулся в муниципальную собственность. Пока обсуждаем на диалоговой площадке разные варианты»,— сообщил господин Демкин.

В августе губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер договорились, что холдинг примет участие в реализации проекта. Сообщалось, что «Газпром» готов выделить на реконструкцию стадиона «Юность» 1,5 млрд руб.