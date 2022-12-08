Суточный прирост COVID-19 в Саратовской области снова приближается к 100 случаям

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 93 новых случая COVID-19, пневмонией сопровождаются девять из них, 84 – ОРВИ. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Общее количество зарегистрированных с начала пандемии случаев коронавируса составило 300217, выздоровел 293281 пациент, в том числе 82 – за прошедшие сутки.

Наибольший суточный прирост заболевших зафиксирован в Саратове (52 случая), Балашовском (12), Балаковском (10) и Вольском (шесть) районах.

Среди новых пациентов четверо детей и подростков и 29 взрослых 30-49 лет.

Марина Ковалева