В больницах и соцучреждениях Челябинской области ввели карантин по гриппу

В медицинских организациях и учреждениях социальной защиты Челябинской области вводится карантин по гриппу до особого распоряжения. Меры связаны с зафиксированным на прошлой неделе приростом заболеваемости ОРВИ на 28%, говорится в постановлении главного санитарного врача региона Анатолия Семенова.

Главам медицинских и социальных учреждений поручено проводить профилактические и противоэпидемические мероприятий по предупреждению распространения гриппа. Министру образования области Александру Кузнецову и руководителям школ, колледжей и вузов поручено отменять занятия или переводить учащихся на дистанционный режим при отсутствии по причине ОРВИ 20% учащихся и более.