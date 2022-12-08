Уголовное дело топ-менеджеров саратовского полиграфкомбината дошло до суда

В Саратове завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора и исполнительного директора АО «Саратовский полиграфический комбинат» Александра Калашникова и Николая Кузюткина, которые обвиняются в получении взяток. Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, с ноября 2016 по май 2021 года господин Калашников, господин Кузюткин и замдиректора АО, уголовное дело в отношении которого рассмотрено Заводским райсудом, получили от пяти представителей контрагентов взятки в общей сумме более 8 млн руб. Незаконное вознаграждение предназначалось за постоянную покупку товаров без проведения закупок у широкого круга лиц, за продажу вторичного сырья – макулатуры и отработанных пластин, образовавшихся в процессе деятельности акционерного общества.

Уголовное дело направлено в суд.

Марина Ковалева