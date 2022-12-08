Каток на Конюшенной площади в Петербурге откроется 17 декабря

Ледовый каток на Конюшенной площади в центре Санкт-Петербурга начнет работу 17 декабря, сообщает «Петербургский дневник». В этом году при нем также откроется прокат коньков.

Каток вместимостью до 100 человек будет украшен уличными гирляндами в ретростиле. Рядом будет работать рождественская ярмарка. С 29 декабря по 15 января на катке будет давать представления Ледовый театр Петербурга.

Каток на Конюшенной площади задуман как городской социальный проект, поэтому для разных категорий посетителей предусмотрены льготы, отмечают организаторы.

Ранее в Петербурге на Елагином острове открылся самый большой каток в городе.

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