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В отношении авиакомпании «Сибирь» возбудили административное дело из-за нехватки мест в самолете

Новосибирская транспортная прокуратура возбудила административное дело в отношении авиакомпании «Сибирь», сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Причиной стала нехватка мест на рейсе Новосибирск – Самарканд.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ведомство установило, что 17 ноября в аэропорту Толмачево десять пассажиров рейса получили отказ в перевозке из-за отсутствия свободных мест на борту самолета.

В связи с этим гендиректору компании внесено представление об устранении нарушения закона, а в отношении юрлица возбуждено дело по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ.

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Даниил Тарабукин

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