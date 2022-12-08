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Зарплаты работников бюджетной сферы в Удмуртии проиндексируют впервые за два года

В Удмуртии с 1 декабря на 4% проиндексируют оклады сотрудников казенных, бюджетных и автономных учреждений бюджетной сферы республики. Как сообщил глава региона Александр Бречалов в ходе прямой линии с жителями, индексация коснется 125 тыс. человек. В их числе врачи, учителя, воспитатели, работники культуры, муниципальные служащие, а также тренеры и журналисты.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Бречалов отметил, что индексации окладов работников бюджетной сферы не было два года. «Запрос такой есть, он абсолютно справедливый. Поэтому мы это сделаем»,— рассказал глава региона.


В настоящее время администрациям органов местного самоуправления, региональным министерствам и ведомствам необходимо принять соответствующие нормативные акты, а также начислить зарплату за последний месяц с учетом данного решения.

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