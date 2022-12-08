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обновлено 08:12

Приставы Прикамья наложили арест на два автомобиля Porsche Panamera

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Пермском краю арестовали у должников два автомобиля Porsche Panamera. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП.

В первом случае спортивной иномарки рискует лишиться 52-летний пермяк, задолжавший банку более 2,7 млн руб. В добровольном порядке долги он гасить не стал, поэтому приставы наложили арест на принадлежащий ему автомобиль Porsche Panamera 4S. Во втором случае иномарка обеспечит исполнение решения Арбитражного суда Пермского края о взыскании со строительной компании ООО «УралСтройТранс» задолженности в размере более 1,5 млн руб.

У владельцев еще есть возможность погасить долги и вернуть свое имущество, в противном случае спорткары ждет принудительная реализация на торгах.

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