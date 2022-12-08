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Бывшая работница энгельсского детсада получила условный срок за присвоение премий подчиненных

В Энгельсе Саратовской области бывшая сотрудница детсада признана виновной в присвоении денежных средств. Об этом сообщает СУ СК.

Установлено, что с февраля 2019 по октябрь 2020 года подсудимая требовала от двух подчиненных передавать ей денежные средства в различных суммах, размер которых она определяла сама из премиальных выплат. Деньгами фигурантка распорядилась по своему усмотрению.

Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафа в размере 10 тыс. руб.

Марина Ковалева

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