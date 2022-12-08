Бастрыкин взял на контроль поиски пропавшей свердловчанки, которая шла на свадьбу через лес

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проконтролирует проведение поисковых и следственных мероприятиях по факту бесследного исчезновения 24-летней жительницы Североуральска (Свердловская область) Яны Балобановой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Руководитель свердловского управления СКР Михаил Богинский должен будет представить доклад об итогах работ.

Яны Балобановой пропала в июле 2021 года, когда шла на свадьбу к подруге через лес. С собой у нее был телефон. Девушка успела сделать несколько звонков, а потом исчезла. В поисках свердловчанки участвовали следователи, полицейские и волонтеры, однако девушку так и не нашли.

«Местонахождение девушки до сих пор не установлено, а обстоятельства ее исчезновения могут говорить о криминальном характере»,— отметили в СКР.

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