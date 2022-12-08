ХК «Автомобилист» проведет домашний матч с челябинским «Трактором»

Сегодня, 8 декабря, в рамках регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Автомобилист» проведет третий матч с ХК «Трактор» (Челябинск). Игра начнется в 19:00 (екб) в КРК «Уралец».

ХК «Трактор» из 40 игр в текущем сезоне КХЛ победил в 15 и занимает предпоследнее, десятое место в конференции «Восток». По итогу первых двух встреч команд в текущем сезоне, победу в одном из матчей одержал «Автомобилист».

С начала сезона команда «ХК Автомобилист» провел 38 игр, в 27 из которых одержал победу. Уральский клуб занимает первое место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.

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