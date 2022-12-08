На Алтае будут судить мошенника, выдававшего себя за сына главы «Татнефти»

В Горно-Алтайске суд рассмотрит уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, выдававшего себя за сына директора «Татнефти». Ему вменяется в вину мошенничество и растрата (ст. 159 и ст. 160 УК РФ), сообщает прокуратура республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как указывается в материалах дела, в баре Горно-Алтайска злоумышленник предложил одному из посетителей приобрести топливо по низкой цене, сказав, что находится в родстве с директором ПАО «Татнефть».

Спустя непродолжительное время обвиняемый позвонил потерпевшему и заявил, что его отец, директор «Татнефти», согласился реализовать ГСМ. Для заключения договора о поставках в Горно-Алтайск прилетят юристы нефтяной компании, за билеты которых он должен заплатить. Доверчивый «партнер» передал ему 12,7 тыс. руб. Затем злоумышленник попросил доплатить еще 3,4 тыс. руб., а ему лично одолжить 5 тыс. руб.

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Илья Николаев