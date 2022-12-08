В Алтайском крае максимальная плата за детсад вырастет с января на 35%

С 1 января 2023 года в Алтайском крае увеличится максимальный размер платы родителей за детский сад, сообщает правительство региона. Она составит 2,7 тыс. руб. в месяц, сейчас – максимальная плата – 2 тыс., средняя по краю – 1,5 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Действующий размер платы в регионе был введен в сентябре 2019 года. «Это было сделано, чтобы в сложный период пандемии коронавируса и экономической нестабильности поддержать семьи с детьми», - уточнили в краевом правительстве. Там также отметили, что за это время «расходы на содержание каждого ребенка в детсаду выросли почти на 50 %» и составляют сейчас в среднем по региону более 14,8 тыс. руб. в месяц.

По данным краевых властей, в Новосибирской области максимальный размер родительской платы за детсад составляет 3,2 тыс. руб., в Томской – 4,9 тыс., в Кузбассе – 3 тыс., в Республике Алтай – 4,2 тыс. руб.

В Алтайском крае «в каждом муниципальном образовании плата родителей будет рассчитана в зависимости от конкретных условий содержания ребенка в детском саду», пообещали власти региона. Также с 1 января будут пропорционально увеличены компенсационные выплаты семьям, где дети посещают дестад, их получают более 40% родителей в регионе. На первого ребенка размер компенсации составляет 20%, на второго – 50%, на третьего и последующих – 70%.

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Оксана Павлова