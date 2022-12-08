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Коммерсантъ FM
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Как научить рассеянного подростка водить машину

Для этого придуман компьютерный симулятор

Молодому человеку с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) бывает трудно сосредоточиться на чем-то одном. Когда речь идет о вождении автомобиля, сосредотачиваться обязательно: водитель не должен отводить взгляда от дороги. Компьютерный симулятор позволяет привить человеку с СДВГ навыки безопасного вождения.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Публикация об эффективности симулятора для обучения подростков с СДВГ появилась в The New England Journal of Medicine. Человек с таким синдромом обычно старается держать все под постоянным контролем, для чего отвлекается от дороги на длительное — по меркам водителя — время: две секунды или больше. Стимулятор научает его отвлекаться пореже, во-первых, и уменьшает его стремление менять полосы движения. И то и другое положительно влияет на безопасность движения.

В работе проводится сравнение стиля вождения людей с СДВГ — 76 произвольно выбранных человек спустя год после тренинга на компьютерном симуляторе — и обычных людей, контрольная группа, которая тренинга не получала. Чтобы определить эффективность навыка, приобретенного в общении с компьютером, выявляли аварийные ситуации — как те, что закончились аварией, так и те, что должны были закончиться аварией, но по счастливой случайности обошлось. Так вот, оказалось, что тренированные люди с СДВГ реже попадают в подобные ситуации.

«Вообще-то молодежь с СДВГ — одна из наиболее опасных среди всех групп водителей,— объясняет ведущий автор работы Джефри Эпстейн, профессор Медицинского центра при детской больнице в городе Цинциннати, штат Огайо.— Нетренированные люди с СДВГ вдвое чаще в среднем попадают в аварии, это показали предыдущие исследования».

Участники исследования надевали устройства, следящие за движением глаз и головы. В начале исследования участники 22 раза за 15 минут надолго (2 секунды и более) отвлекались от дороги. Спустя месяц тренировки за 15 минут они только 16,5 раза отвлекались от дороги, в то время как контрольная группа — 28 раз.

За следующий год, правда, акселерометры в машинах участников исследования фиксировали эпизоды, когда водитель неожиданно резко разгонялся и затем так же резко тормозил. У тренированных людей с СДВГ таких эпизодов было на 24% меньше, чем у нетренированных. А показатель попадания в аварийные ситуации у тренированных был 3,4%, а у нетренированных — 5,6%.

По данным Центров контроля за заболеваемостью и профилактики, в США около 3,3 млн молодых людей страдают СДВГ.

Ольга Грибова

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