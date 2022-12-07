Татарстан установил собственный рекорд энергопотребления

Татарстан во вторник, 6 декабря, по состоянию на 17:00 потребил 4821 МВт электрической мощности, что на 54 МВт больше величины исторического максимума, достигнутого 24 декабря 2021 года. Об этом сообщило АО «СО ЕЭС».

Рекордные цифры зафиксированы при среднесуточной температуре воздуха -15,6 С. Системный оператор Единой энергосистемы считает, что основной причиной стало увеличение потребления предприятиями нефтедобычи и нефтепереработки.

В компании заверяют, что столь высокое потребление не скажется на стабильности энергообеспечения региона в случае понижения температур, поскольку «заблаговременно сформированы резервы генерации в объеме, необходимом для устойчивого прохождения максимума нагрузки».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"