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Перевооружение волонтеров

Участники форума «Мы вместе» обсудили спецоперацию, военкоров и военную подготовку

В Москве в среду завершился трехдневный международный форум гражданского участия «Мы вместе». Ставшее уже традиционным мероприятие на этот раз было посвящено не только обычному, «мирному» волонтерству, но и деятельности добровольцев, связанной со спецоперацией и новыми территориями. «Боевой настрой» форума поддержали и дискуссии, посвященные военным корреспондентам и военной подготовке молодежи.

Кадр с мероприятия

Кадр с мероприятия

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Кадр с мероприятия

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Волонтерство в последние годы стало одним из ключевых направлений молодежной политики, курируемой внутриполитическим блоком Кремля. Но сейчас эта практика, изначально сложившаяся как сугубо мирная, все чаще оказывается связанной со специальной военной операцией (СВО). Это продемонстрировал и нынешний форум «Мы вместе», где тема волонтерства шла бок о бок с проблемами СВО и новых российских территорий.

Мероприятие проходило в центральном выставочном зале «Манеж», где организаторы в лице Росмолодежи устроили пространство под названием «Дом молодежи». Его гостей встречала выставка «Без границ. Художники Донбасса», рассказывающая о жизни в условиях боевых действий. На одной из картин были изображены молодые люди с чемоданами, ожидающие прилета бумажного самолетика, на другой — слова «В Донецке мечтают о мире» на фоне неба цветов флага ДНР.

В самом «Доме молодежи» бросался в глаза стенд «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), посвященный проекту «Все для победы», в рамках которого организация собирает средства на экипировку участников боевых действий. На что именно идут эти деньги, легко было понять из выставленных здесь же саперных лопаток, бронежилетов и берцев. Посетители могли также получить брендированную шоколадку, на упаковке которой красовался QR-код со ссылкой на сайт проекта. На другом стенде установили «корзину добра», где можно было оставить новогодний подарок для детей участников СВО. На территории Российского движения детей и молодежи «Ъ» тоже рассказывали о подготовке специальных сувениров для бойцов СВО.

Волонтеров переориентировали на помощь семьям мобилизованных

Панельные дискуссии на форуме были под стать общему контенту. «347 организаций, университетов задействованы во всем этом, и университетам уже удалось собрать и передать более 350 тонн гуманитарной помощи»,— рассказывал министр образования и науки Валерий Фальков на дискуссии «#МЫВМЕСТЕ, чтобы никто не остался один». А глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов описывал, как во дворе его офиса перед отправкой в зону СВО проверяют спальники, полевые бани и отстреливают бронежилеты. «Название хорошее — "Народный фронт". Мне кажется, "Народный фронт" стал настоящим народным фронтом»,— объяснял он успехи ОНФ в сборе помощи для участников СВО.

И добавлял, что сейчас «нет более важного события в стране», чем спецоперация, которая является «историческим переломом».

«Я работал в больнице в Мариуполе. Здесь не стоял вопрос — надо или не надо. Все врачи, кто находится там, давно вымотанные, потому что прошли тяжелый длинный путь. Людям в Мариуполе нужна помощь. Многие из них до сих пор живут в подвалах, несмотря на то что восстанавливается жилье и город»,— делился наболевшим врач-нейрохирург Антон Коротченко. Командир батальона «Апостол» Юрий Гагарин, в свою очередь, рассказывал, как в составе группы «Ангел» помогал эвакуировать из Мариуполя людей, которых «держали как живой щит». «Российские власти все делали, чтобы людей оттуда путем переговоров забрать, но националисты не могли этого для себя допустить, потому что это был бы для них мгновенный конец»,— объяснял господин Гагарин.

На другой сессии министр культуры Ольга Любимова рассказывала о выставках в ЛНР в рамках проекта «Наши традиции». «Вот сейчас уже более 230 тыс. человек побывали на этих замечательных выставках, которые мы делаем с музейным сообществом, с нашими коллегами, которые трудятся там в музеях»,— отчитывалась она.

Как главы регионов проявляют заботу о мобилизованных и их семьях

«Боевой настрой» сохранился и в последний день форума. 7 декабря прошла панельная сессия о создании условий для «воспитания молодых людей, любящих свою Родину и умеющих ее защищать», с помощью сети центров военно-патриотической подготовки. В ближайшее время они появятся в десяти пилотных регионах: молодежь планируют обучать единоборствам, тактической медицине и огневой подготовке, а организуются они при участии первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Главный хедлайнер дискуссии, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев посетовал, что военная подготовка в российских школах и вузах по сравнению с советским периодом «достаточно сильно ослабла». «Мы стали забывать, что каждый молодой человек должен не только любить, но и уметь защищать свою Родину, и самое время об этом вспомнить. Сейчас перед нами стоит задача за первый год подготовить около 45 тыс. человек»,— объяснил чиновник.

Не обошлось и без обсуждения информационных войн, которое состоялось в рамках открытой дискуссии «Военкоры как новая информационная сила». Главным спикером фактически стала официальный представитель МИДа Мария Захарова, с ходу заявившая, что такой феномен, как военкоры, есть только в России. Представители этой специализации, по ее словам, совершают «ратный подвиг», доставляя в том числе и самой госпоже Захаровой информацию, которую она потом использует в информационной борьбе.

Завершился форум вручением премий и напутственным словом Сергея Кириенко. Он повторил свой тезис о том, что «часть культурного кода России — всегда приходить на помощь тому, кто в этом нуждается», и много говорил о деятельности волонтеров в Донбассе.

Чиновник рассказал о том, как добровольцы попадали под обстрелы, а кто-то и погиб, и завершил свое выступление патетически: «Когда мы вместе, нам не страшны никакие вызовы и никакие угрозы. Вместе мы победим!» Премии достались в том числе и волонтерам, проявившим себя в СВО, и, в частности, Юрию Гагарину: ему господин Кириенко вручил орден Мужества. Некоторых волонтеров наградили посмертно.

Андрей Винокуров

Фотогалерея

Военная операция на Украине

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Спасатели работают на территории сгоревшего рынка в Донецке

Спасатели работают на территории сгоревшего рынка в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Местный житель покидает свой дом после обстрела в Бахмуте

Местный житель покидает свой дом после обстрела в Бахмуте

Фото: LIBKOS / AP

Остатки снарядов в Харькове

Остатки снарядов в Харькове

Фото: Aleksey FILIPPOV / AFP

Президент Украины Владимир Зеленский (справа) на церемонии вручения знамени одного из воинских подразделений

Президент Украины Владимир Зеленский (справа) на церемонии вручения знамени одного из воинских подразделений

Фото: Reuters

Загоревшийся автомобиль после обстрела в Донецке

Загоревшийся автомобиль после обстрела в Донецке

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Жители Киева в укрытии на одной из станций метро

Жители Киева в укрытии на одной из станций метро

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

Жительница Донецка в пострадавшей в результате обстрела квартире

Жительница Донецка в пострадавшей в результате обстрела квартире

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Спутниковый снимок авиабазы в городе Энгельс Саратовской области

Спутниковый снимок авиабазы в городе Энгельс Саратовской области

Фото: Reuters

Мобилизованные перед отправлением поезда с железнодорожной станции в Тюмени

Мобилизованные перед отправлением поезда с железнодорожной станции в Тюмени

Фото: AP

Мэр Москвы Сергей Собянин в зоне проведения СВО

Мэр Москвы Сергей Собянин в зоне проведения СВО

Фото: Пресс-служба Сергея Собянина

Президент России Владимир Путин (справа) и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин (слева) на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин (справа) и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин (слева) на Крымском мосту

Фото: пресс-служба президента РФ

Снос домов, пострадавших во время обстрелов, в Мариуполе

Снос домов, пострадавших во время обстрелов, в Мариуполе

Фото: Николай Тришин / ТАСС

С фасада здания в городе Гостомель Киевской области срезали граффити британского художника Бэнкси

С фасада здания в городе Гостомель Киевской области срезали граффити британского художника Бэнкси

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Раненному в Донбассе украинскому военнослужащему оказывают медпомощь

Раненному в Донбассе украинскому военнослужащему оказывают медпомощь

Фото: Reuters

Люди заряжают свои телефоны на железнодорожной станции в Херсоне

Люди заряжают свои телефоны на железнодорожной станции в Херсоне

Фото: Reuters / Anna Voitenko

Люди в магазине спортивных товаров в Киеве

Люди в магазине спортивных товаров в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Военнослужащие стоят у пулемета на левом берегу Днепра в Запорожской области

Военнослужащие стоят у пулемета на левом берегу Днепра в Запорожской области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Одна из улиц Киева после обстрелов

Одна из улиц Киева после обстрелов

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Раненые в ходе обстрела жители Херсона

Раненые в ходе обстрела жители Херсона

Фото: Bernat Armangue / AP

Украинская реактивная система залпового огня

Украинская реактивная система залпового огня

Фото: Roman Chop / AP

Сотрудник «Росэнергоатома» у воронки от разорвавшегося снаряда на территории Запорожской атомной электростанции

Сотрудник «Росэнергоатома» у воронки от разорвавшегося снаряда на территории Запорожской атомной электростанции

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Освобожденные из плена российские военные

Освобожденные из плена российские военные

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Украинский военнослужащий в танке

Украинский военнослужащий в танке

Фото: LIBKOS / AP

Сотрудники службы безопасности досматривают вещи прихожанина у входа в монастырский комплекс Киево-Печерской лавры

Сотрудники службы безопасности досматривают вещи прихожанина у входа в монастырский комплекс Киево-Печерской лавры

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Очередь за гуманитарной помощью в Херсоне

Очередь за гуманитарной помощью в Херсоне

Фото: Reuters / Murad Sezer

Раненный в ходе обстрелов 13-летний подросток в одной из больниц Херсона

Раненный в ходе обстрелов 13-летний подросток в одной из больниц Херсона

Фото: Bernat Armangue / AP

Тело женщины, погибшей в результате обстрела Петровского района Донецка

Тело женщины, погибшей в результате обстрела Петровского района Донецка

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Церемония открытия восстановленного памятника князю Игорю в районе населенного пункта Станица-Луганская в ЛНР

Церемония открытия восстановленного памятника князю Игорю в районе населенного пункта Станица-Луганская в ЛНР

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Строительство засечной черты в Белгородской области

Строительство засечной черты в Белгородской области

Фото: t.me / vvgladkov

Могилы на Старокрымском кладбище в Мариуполе

Могилы на Старокрымском кладбище в Мариуполе

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Военнослужащие на церемонии открытия памятника Герою России, полковнику Народной милиции ДНР Ольге Качуре

Военнослужащие на церемонии открытия памятника Герою России, полковнику Народной милиции ДНР Ольге Качуре

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Украинские снайперы под Херсоном

Украинские снайперы под Херсоном

Фото: Bernat Armangue / AP

Логотип ресторана McDonald’s в торговом центре «Фабрика» в Херсоне

Логотип ресторана McDonald’s в торговом центре «Фабрика» в Херсоне

Фото: Reuters / Murad Sezer

Волонтер из Херсона сидит возле спутникового терминала Starlink

Волонтер из Херсона сидит возле спутникового терминала Starlink

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Международный аэропорт «Херсон»

Международный аэропорт «Херсон»

Фото: Metin Aktas / Anadolu Agency / AFP

Самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» на Запорожском направлении

Самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» на Запорожском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Пожарные тушат возгорание в жилом доме Киева

Пожарные тушат возгорание в жилом доме Киева

Фото: Reuters / Oleksandr Gusev

Поврежденный автомобиль рядом с местом падения ракет в Пшеводуве, польской деревне на границе с Украиной

Поврежденный автомобиль рядом с местом падения ракет в Пшеводуве, польской деревне на границе с Украиной

Фото: Reuters

Российские журналисты передают военнослужащим ВС РФ, призванным в рамках частичной мобилизации, гумпомощь и письма детей

Российские журналисты передают военнослужащим ВС РФ, призванным в рамках частичной мобилизации, гумпомощь и письма детей

Фото: РИА Новости

Вид на разрушенный Антоновский мост в Херсоне

Вид на разрушенный Антоновский мост в Херсоне

Фото: Reuters / Stringer

Раздача гуманитарной помощи на центральной площади в Херсоне

Раздача гуманитарной помощи на центральной площади в Херсоне

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Задержанные в покинутом российской армией Херсоне

Задержанные в покинутом российской армией Херсоне

Фото: LIBKOS / AP

Стихийный митинг в центре Херсона

Стихийный митинг в центре Херсона

Фото: Reuters / Yevhenii Zavhorodnii

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Херсона

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Херсона

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Запуск ракеты из Белгородской области

Запуск ракеты из Белгородской области

Фото: Vadim Belikov / AP

Поврежденный дом в Мариуполе

Поврежденный дом в Мариуполе

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бывшие женщины-военнослужащие ВСУ, которые прошли фильтрационную проверку в одном из исправительных учреждений в ДНР, идут к встречающим их родственникам

Бывшие женщины-военнослужащие ВСУ, которые прошли фильтрационную проверку в одном из исправительных учреждений в ДНР, идут к встречающим их родственникам

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Пострадавшая жительница Николаева

Пострадавшая жительница Николаева

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Граффити Бэнкси в Бородянке

Граффити Бэнкси в Бородянке

Фото: banksy.co.uk

Слева направо: губернатор Севастополя Михаил Развожаев, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко во время церемонии прощания с погибшим замглавы Херсонской области Кириллом Стремоусовым

Слева направо: губернатор Севастополя Михаил Развожаев, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко во время церемонии прощания с погибшим замглавы Херсонской области Кириллом Стремоусовым

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Демонтированный памятник советским воинам «Украина — освободителям» в Ужгороде

Демонтированный памятник советским воинам «Украина — освободителям» в Ужгороде

Фото: Reuters / Serhii Hudak

Ремонт Крымского моста после теракта

Ремонт Крымского моста после теракта

Фото: Пресс-служба ФДА «Росавтодор»

Возникший после обстрела пожар в здании управления железными дорогами в Донецке

Возникший после обстрела пожар в здании управления железными дорогами в Донецке

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Разрушенный скит Святогорской лавры в Донбассе

Разрушенный скит Святогорской лавры в Донбассе

Фото: Dimitar Dilkoff / AFP

Поврежденная в результате обстрела гостиница Алчевска

Поврежденная в результате обстрела гостиница Алчевска

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Освобожденный из украинского плена военнослужащий общается с журналистами во время встречи с родственниками в Амвросиевке

Освобожденный из украинского плена военнослужащий общается с журналистами во время встречи с родственниками в Амвросиевке

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Украинские военнослужащие в подземном укрытии в Бахмуте

Украинские военнослужащие в подземном укрытии в Бахмуте

Фото: Dimitar Dilkoff / AFP

Жители города Бахмут на разрушенном мосту

Жители города Бахмут на разрушенном мосту

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Пожар у железнодорожной станции в Шахтерском районе

Пожар у железнодорожной станции в Шахтерском районе

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Фонари в виде голубей на одной из улиц в Мариуполе

Фонари в виде голубей на одной из улиц в Мариуполе

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Эвакуированные жители Херсонской области на железнодорожном вокзале ожидают отправки в пункт временного размещения в Краснодарском крае

Эвакуированные жители Херсонской области на железнодорожном вокзале ожидают отправки в пункт временного размещения в Краснодарском крае

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Центр Киева без электричества

Центр Киева без электричества

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Местные жители наполняют бутылки питьевой водой из бака в центре Николаева

Местные жители наполняют бутылки питьевой водой из бака в центре Николаева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Демонтаж поврежденных пролетных конструкций на Крымском мосту

Демонтаж поврежденных пролетных конструкций на Крымском мосту

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

На Донбассе встретили освобожденных пленных

На Донбассе встретили освобожденных пленных

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Женщины, освобожденные из российского плена в рамках масштабного обмена военнопленными, беседуют с журналистами в Запорожье

Женщины, освобожденные из российского плена в рамках масштабного обмена военнопленными, беседуют с журналистами в Запорожье

Фото: Dmytro Smolyenko / NurPhoto / AFP

Российские военнослужащие в военном городке Ханкала в Чечне перед отправкой в зону специальной военной операции

Российские военнослужащие в военном городке Ханкала в Чечне перед отправкой в зону специальной военной операции

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Прохожие в Киеве на фоне взрыва, произошедшего в результате атаки беспилотника

Прохожие в Киеве на фоне взрыва, произошедшего в результате атаки беспилотника

Фото: Yasuyoshi Chiba / AFP

Беспилотник над одной из улиц Киева

Беспилотник над одной из улиц Киева

Фото: Yasuyoshi Chiba / AFP

Украинский военнослужащий в укрытии, Киев

Украинский военнослужащий в укрытии, Киев

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Загоревшееся в результате атаки беспилотником здание в Киеве

Загоревшееся в результате атаки беспилотником здание в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Боец Росгвардии на территории яхт-клуба «Борисфен» в Энергодаре

Боец Росгвардии на территории яхт-клуба «Борисфен» в Энергодаре

Фото: РИА Новости

Пострадавшее в результате обстрела здание городской администрации в Донецке

Пострадавшее в результате обстрела здание городской администрации в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Мужчина ловит рыбу возле поврежденного моста в Сватово

Мужчина ловит рыбу возле поврежденного моста в Сватово

Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / AFP

Добровольцы принимают присягу в Мелитополе

Добровольцы принимают присягу в Мелитополе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Военнослужащие недалеко от линии боевого соприкосновения

Военнослужащие недалеко от линии боевого соприкосновения

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Призывники проходят подготовку на полигоне в Херсонской области

Призывники проходят подготовку на полигоне в Херсонской области

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Мужчина оплакивает погибшего в Николаеве родственника

Мужчина оплакивает погибшего в Николаеве родственника

Фото: LIBKOS / AP

Пострадавший жилой дом в Белгороде

Пострадавший жилой дом в Белгороде

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Жители Киева пережидают ракетные атаки внутри станции метро

Жители Киева пережидают ракетные атаки внутри станции метро

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Саперы территориальной обороны Украины уничтожают боеприпасы возле села Граково Харьковской области

Саперы территориальной обороны Украины уничтожают боеприпасы возле села Граково Харьковской области

Фото: Francisco Seco / AP

Улица в центре Киева после ракетного удара

Улица в центре Киева после ракетного удара

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Дым над линиями электропередач после ракетного удара по Львову

Дым над линиями электропередач после ракетного удара по Львову

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Пострадавший в результате обстрела дом в центре Донецка

Пострадавший в результате обстрела дом в центре Донецка

Фото: РИА Новости

8 октября на Крымском мосту произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов. Причиной происшествия стал подрыв грузового автомобиля

8 октября на Крымском мосту произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов. Причиной происшествия стал подрыв грузового автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Судмедэксперты изучают массовое захоронение в Лимане

Судмедэксперты изучают массовое захоронение в Лимане

Фото: Reuters

В Херсонской области под обстрел попал автобус с мирными жителями. По сообщениям СМИ, погибли пять человек

В Херсонской области под обстрел попал автобус с мирными жителями. По сообщениям СМИ, погибли пять человек

Фото: МЧС России / ТАСС

Спасатели работают на развалинах жилого дома в Запорожье

Спасатели работают на развалинах жилого дома в Запорожье

Фото: Reuters / Stringer

Разрушенное хранилище горючего в Харькове

Разрушенное хранилище горючего в Харькове

Фото: Reuters / Vitalii Hnidyi

Снаряд в лесу возле села Александровка Херсонской области

Снаряд в лесу возле села Александровка Херсонской области

Фото: Francisco Seco / AP

Военнослужащий Национальной гвардии Украины ведет огонь из гаубицы Д-30 в Харьковской области

Военнослужащий Национальной гвардии Украины ведет огонь из гаубицы Д-30 в Харьковской области

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Подготовка мобилизованных россиян на военном полигоне

Подготовка мобилизованных россиян на военном полигоне

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Труп лошади на автозаправочной станции в селе Яцковка Лиманского района

Труп лошади на автозаправочной станции в селе Яцковка Лиманского района

Фото: Francisco Seco / AP

Командир полка «Азов» (запрещен в России) Денис Прокопенко и его жена Катерина во время встречи освобожденных из плена украинских военных с родственниками в Турции

Командир полка «Азов» (запрещен в России) Денис Прокопенко и его жена Катерина во время встречи освобожденных из плена украинских военных с родственниками в Турции

Фото: Reuters

В Мелитополе представители «Молодой гвардии Единой России» и российские военнослужащие поздравили педагогов школы №1 с Днем учителя

В Мелитополе представители «Молодой гвардии Единой России» и российские военнослужащие поздравили педагогов школы №1 с Днем учителя

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Беженцы из Харьковской области в пункте временного размещения

Беженцы из Харьковской области в пункте временного размещения

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Жительница Купянска оглядывается на украинских военнослужащих на бронетранспортере

Жительница Купянска оглядывается на украинских военнослужащих на бронетранспортере

Фото: Yasuyoshi Chiba / AFP

Мобилизованные граждане на курсе подготовки и боевого слаживания подразделений на полигоне Черноморского флота

Мобилизованные граждане на курсе подготовки и боевого слаживания подразделений на полигоне Черноморского флота

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Люди стоят возле автовокзала с выбитыми из-за обстрела окнами в Днепре

Люди стоят возле автовокзала с выбитыми из-за обстрела окнами в Днепре

Фото: Myak / NurPhoto / AFP

Мальчик проходит мимо разрушенного дворца культуры в поселке Золотое-5 ЛНР

Мальчик проходит мимо разрушенного дворца культуры в поселке Золотое-5 ЛНР

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Люди с чемоданами у КПП «Верхний Ларс» на границе между Россией и Грузией

Люди с чемоданами у КПП «Верхний Ларс» на границе между Россией и Грузией

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

По информации главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, 30 сентября в результате обстрела авторынка на Ореховском шоссе, откуда формируется колонна для выезда в Запорожскую область с украинской стороны, 23 человека погибли и 34 получили ранения

По информации главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, 30 сентября в результате обстрела авторынка на Ореховском шоссе, откуда формируется колонна для выезда в Запорожскую область с украинской стороны, 23 человека погибли и 34 получили ранения

Фото: Kateryna Klochko / AFP

Волонтер ищет тела людей в городе Изюм

Волонтер ищет тела людей в городе Изюм

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Стихийный рынок в Мариуполе

Стихийный рынок в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российский флаг возле стелы на въезде в Мариуполь

Российский флаг возле стелы на въезде в Мариуполь

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Снос аварийных и частично разрушенных домов в Мариуполе

Снос аварийных и частично разрушенных домов в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Коммунальные службы расчищают улицы в Славянске

Коммунальные службы расчищают улицы в Славянске

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Близкие прощаются с мобилизованными россиянами в Батайске (Ростовская область)

Близкие прощаются с мобилизованными россиянами в Батайске (Ростовская область)

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военнослужащий проверяет сгоревший российский бронетранспортер в Изюме

Военнослужащий проверяет сгоревший российский бронетранспортер в Изюме

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Разрушенный жилой дом в Изюме

Разрушенный жилой дом в Изюме

Фото: Reuters / Gleb Garanich

В ночь на 22 сентября в Россию вернулись 55 военнослужащих вооруженных сил РФ, ДНР и ЛНР, находившихся в плену на Украине

В ночь на 22 сентября в Россию вернулись 55 военнослужащих вооруженных сил РФ, ДНР и ЛНР, находившихся в плену на Украине

Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

Украинские военнослужащие, освобожденные в результате обмена пленными с Россией

Украинские военнослужащие, освобожденные в результате обмена пленными с Россией

Фото: Reuters / State Security Service of Ukraine

Последствия обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка

Последствия обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка

Фото: РИА Новости

Славянская ТЭЦ в селе Николаевка

Славянская ТЭЦ в селе Николаевка

Фото: Reuters / Donetsk Regional Military-Civil Administration

Полиция и эксперты работают на месте массового захоронения в городе Изюм

Полиция и эксперты работают на месте массового захоронения в городе Изюм

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) с военнослужащими в Изюме Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) с военнослужащими в Изюме Харьковской области

Фото: Leo Correa / AP

Украинские военные вывешивают национальный флаг на въезде в Купянский район Харьковской области

Украинские военные вывешивают национальный флаг на въезде в Купянский район Харьковской области

Фото: Kostiantyn Liberov / AP

Украинские военнослужащие осматривают поврежденную российскую военную машину в Харьковской области

Украинские военнослужащие осматривают поврежденную российскую военную машину в Харьковской области

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Местные жители возле автомобиля с гуманитарной помощью в Балаклее Харьковской области

Местные жители возле автомобиля с гуманитарной помощью в Балаклее Харьковской области

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Раненые украинские военные в Харьковской области

Раненые украинские военные в Харьковской области

Фото: Kostiantyn Liberov / AP

Пожарные тушат горящую ТЭЦ-5 в Харькове

Пожарные тушат горящую ТЭЦ-5 в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Брошенная военная техника в Харьковской области

Брошенная военная техника в Харьковской области

Фото: Reuters

Жители Харьковской области, где активизировались военные действия, пересекают блокпост народной милиции ЛНР в Сватово

Жители Харьковской области, где активизировались военные действия, пересекают блокпост народной милиции ЛНР в Сватово

Фото: Александр Река / ТАСС

Женщина выносит свои вещи из жилого дома в Николаеве

Женщина выносит свои вещи из жилого дома в Николаеве

Фото: Reuters / Umit Bektas

Пострадавшая церковь в селе Граково Харьковской области

Пострадавшая церковь в селе Граково Харьковской области

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Российская военная техника в Харьковской области

Российская военная техника в Харьковской области

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Пострадавший развлекательный центр под Харьковом

Пострадавший развлекательный центр под Харьковом

Фото: Reuters / Viktoriia Yakymenko

Последствия обстрела со стороны вооруженных сил Украины в Донецке

Последствия обстрела со стороны вооруженных сил Украины в Донецке

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Вид на Саур-Могилу — мемориал военной истории Донбасса

Вид на Саур-Могилу — мемориал военной истории Донбасса

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Житель Салтовки — одного из наиболее пострадавших районов Харькова

Житель Салтовки — одного из наиболее пострадавших районов Харькова

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Рынок и магазин игрушек в городе Новая Каховка

Рынок и магазин игрушек в городе Новая Каховка

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Бойцы ЧВК едут по окраине города Бахмут под Донецком

Бойцы ЧВК едут по окраине города Бахмут под Донецком

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Похороны украинского офицера в Михайловском соборе в Киеве

Похороны украинского офицера в Михайловском соборе в Киеве

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Разрушенное здание в Харькове

Разрушенное здание в Харькове

Фото: Metin Aktas / Anadolu Agency / AFP

Местная жительница готовит еду у подъезда одного из домов в Лисичанске

Местная жительница готовит еду у подъезда одного из домов в Лисичанске

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Волонтеры, помогающие местным жителям приводить поврежденные дома в порядок, танцуют во время субботника в Доме культуры в селе Ивановка Черниговской области

Волонтеры, помогающие местным жителям приводить поврежденные дома в порядок, танцуют во время субботника в Доме культуры в селе Ивановка Черниговской области

Фото: Reuters / Vladislav Musienko

Свежие могилы в Буче

Свежие могилы в Буче

Фото: Emilio Morenatti / AP

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси беседует с журналистами после посещения Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси беседует с журналистами после посещения Запорожской АЭС

Фото: Reuters / Anna Voitenko

Дети играют возле школы №21 в Чернигове

Дети играют возле школы №21 в Чернигове

Фото: Emilio Morenatti / AP

Украинский военнослужащий на самоходной артиллерийской установке 2С7 «Пион» на позиции в Донбассе

Украинский военнослужащий на самоходной артиллерийской установке 2С7 «Пион» на позиции в Донбассе

Фото: Reuters / Sofiia Gatilova

Жители Харькова стоят возле воронки в центре города

Жители Харькова стоят возле воронки в центре города

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Сгоревший поезд в Чаплино в Днепропетровской области

Сгоревший поезд в Чаплино в Днепропетровской области

Фото: Leo Correa / AP

Уничтоженная в результате обстрелов школа в Дружковке в Донецкой области

Уничтоженная в результате обстрелов школа в Дружковке в Донецкой области

Фото: Kostiantyn Liberov / AP

Запорожская АЭС и пожары в Энергодаре в Запорожской области

Запорожская АЭС и пожары в Энергодаре в Запорожской области

Фото: European Union, Copernicus Sentinel-2 Imagery / Handout / Reuters

Рабочий на заправке в Константиновке

Рабочий на заправке в Константиновке

Фото: Reuters / Ammar Awad

Мальчик на выставке разрушенной техники в Киеве

Мальчик на выставке разрушенной техники в Киеве

Фото: Reuters / Nacho Doce

Разрушенный в результате артиллерийского обстрела жилой дом в районе Горловки

Разрушенный в результате артиллерийского обстрела жилой дом в районе Горловки

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Джанкой, Крым. Дым от пожара из-за детонации боеприпасов

Джанкой, Крым. Дым от пожара из-за детонации боеприпасов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мужчина разбирает завалы квартиры, разрушенной после обстрела в Никополе

Мужчина разбирает завалы квартиры, разрушенной после обстрела в Никополе

Фото: Kostiantyn Liberov / AP

Украинские военнослужащие сидят в автомобиле с разбитыми окнами в Краматорске

Украинские военнослужащие сидят в автомобиле с разбитыми окнами в Краматорске

Фото: Reuters / Nacho Doce

Бойцы МВД Луганской народной республики

Бойцы МВД Луганской народной республики

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Эксгумация погибших во время конфликта в городе Рубежное Луганской народной республики

Эксгумация погибших во время конфликта в городе Рубежное Луганской народной республики

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Спутниковый снимок российской военной авиабазы около поселка Новофедоровка в Крыму

Спутниковый снимок российской военной авиабазы около поселка Новофедоровка в Крыму

Фото: Planet Labs PBC / AP

Автомобильная пробка на границе Запорожской области

Автомобильная пробка на границе Запорожской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Врач военного госпиталя в Донбассе

Врач военного госпиталя в Донбассе

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Люди на одной из улиц города Рубежное в ЛНР

Люди на одной из улиц города Рубежное в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Мужчины у тела женщины, погибшей в результате обстрела Кировского района Донецка

Мужчины у тела женщины, погибшей в результате обстрела Кировского района Донецка

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Сотрудник экстренных служб оказывает помощь раненому после обстрела в Бахмуте Донецкой области

Сотрудник экстренных служб оказывает помощь раненому после обстрела в Бахмуте Донецкой области

Фото: Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency / AFP

Православный священник проводит отпевание погибших в Буче

Православный священник проводит отпевание погибших в Буче

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Дети на «кладбище автомобилей» в Ирпене

Дети на «кладбище автомобилей» в Ирпене

Фото: Sergei SUPINSKY / AFP

Пострадавшая в результате обстрела гостиница в Светлодарске

Пострадавшая в результате обстрела гостиница в Светлодарске

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Российский сапер группы разминирования в районе поселка Коминтерново

Российский сапер группы разминирования в районе поселка Коминтерново

Фото: РИА Новости

Полицейский спрашивает документы у жителя Краматорска, где ввели комендантский час

Полицейский спрашивает документы у жителя Краматорска, где ввели комендантский час

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Пожилая женщина в поврежденном при обстреле жилом доме в Славянске под Донецком

Пожилая женщина в поврежденном при обстреле жилом доме в Славянске под Донецком

Фото: David Goldman / AP

Восстановленный после обстрела мост в деревне Малая Рогань Харьковской области

Восстановленный после обстрела мост в деревне Малая Рогань Харьковской области

Фото: Reuters / Nacho Doce

Отель «Донбасс Палас», расположенный в центре Донецка, после обстрела

Отель «Донбасс Палас», расположенный в центре Донецка, после обстрела

Фото: Дмитрий Мармышев / ТАСС

Флаг России на площади Мелитополя

Флаг России на площади Мелитополя

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинские военнослужащие стреляют из гаубицы в Харьковской области

Украинские военнослужащие стреляют из гаубицы в Харьковской области

Фото: Reuters / Sofiia Gatilova

Мальчик катается на скутере перед уничтоженным зданием мэрии в городе Ахтырка в Сумской области

Мальчик катается на скутере перед уничтоженным зданием мэрии в городе Ахтырка в Сумской области

Фото: Genya Savilov / AFP

Местные жители получают гуманитарную помощь в городе Золочев во Львовской области

Местные жители получают гуманитарную помощь в городе Золочев во Львовской области

Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / AFP

Жители Бердянска стоят в очереди в пункт приема документов на гражданство России

Жители Бердянска стоят в очереди в пункт приема документов на гражданство России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Мемориал погибшим детям в Винницкой области

Мемориал погибшим детям в Винницкой области

Фото: Daisuke Tomita / The Yomiuri Shimbun / AFP

Пожарный тушит горящее здание больницы в Николаеве

Пожарный тушит горящее здание больницы в Николаеве

Фото: Reuters / Stanislav Kozliuk

Военнослужащие у штаба Черноморского флота в Севастополе, атакованного 31 июля

Военнослужащие у штаба Черноморского флота в Севастополе, атакованного 31 июля

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Разрушенный после обстрела барак в Оленовке Донецкой области

Разрушенный после обстрела барак в Оленовке Донецкой области

Фото: AP

Сотрудники службы экстренной помощи осматривают неразорвавшийся снаряд реактивной системы залпового огня «Смерч» в одной из квартир в Краматорске

Сотрудники службы экстренной помощи осматривают неразорвавшийся снаряд реактивной системы залпового огня «Смерч» в одной из квартир в Краматорске

Фото: Reuters

Российские военнослужащие и ученики школы одного из населенных пунктов в Запорожской области

Российские военнослужащие и ученики школы одного из населенных пунктов в Запорожской области

Фото: РИА Новости

Мужчина плачет у могилы на новом кладбище в Северодонецке, где похоронены жертвы обстрелов

Мужчина плачет у могилы на новом кладбище в Северодонецке, где похоронены жертвы обстрелов

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Колонна российских бронемашин въезжает в контролируемую РФ часть Запорожской области

Колонна российских бронемашин въезжает в контролируемую РФ часть Запорожской области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении

Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Разрушенная школа в Бахмуте

Разрушенная школа в Бахмуте

Фото: Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency / Getty Images

Пожарные в порту Одессы

Пожарные в порту Одессы

Фото: Reuters

Женщина оплакивает мужа, погибшего при обстреле Харькова

Женщина оплакивает мужа, погибшего при обстреле Харькова

Фото: Reuters / Sofiia Gatilova

Жители Мариуполя ловят рыбу с разрушенного моста напротив металлургического комбината «Азовсталь»

Жители Мариуполя ловят рыбу с разрушенного моста напротив металлургического комбината «Азовсталь»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жительница Мариуполя в одном из дворов города

Жительница Мариуполя в одном из дворов города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенное здание Мариупольского драматического театра

Разрушенное здание Мариупольского драматического театра

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Житель Харькова прощается со своим 13-летним сыном, который погиб в результате обстрелов

Житель Харькова прощается со своим 13-летним сыном, который погиб в результате обстрелов

Фото: Reuters / Sofiia Gatilova

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости