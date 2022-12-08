Перевооружение волонтеров

В Москве в среду завершился трехдневный международный форум гражданского участия «Мы вместе». Ставшее уже традиционным мероприятие на этот раз было посвящено не только обычному, «мирному» волонтерству, но и деятельности добровольцев, связанной со спецоперацией и новыми территориями. «Боевой настрой» форума поддержали и дискуссии, посвященные военным корреспондентам и военной подготовке молодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр с мероприятия

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Кадр с мероприятия

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Волонтерство в последние годы стало одним из ключевых направлений молодежной политики, курируемой внутриполитическим блоком Кремля. Но сейчас эта практика, изначально сложившаяся как сугубо мирная, все чаще оказывается связанной со специальной военной операцией (СВО). Это продемонстрировал и нынешний форум «Мы вместе», где тема волонтерства шла бок о бок с проблемами СВО и новых российских территорий.

Мероприятие проходило в центральном выставочном зале «Манеж», где организаторы в лице Росмолодежи устроили пространство под названием «Дом молодежи». Его гостей встречала выставка «Без границ. Художники Донбасса», рассказывающая о жизни в условиях боевых действий. На одной из картин были изображены молодые люди с чемоданами, ожидающие прилета бумажного самолетика, на другой — слова «В Донецке мечтают о мире» на фоне неба цветов флага ДНР.

В самом «Доме молодежи» бросался в глаза стенд «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), посвященный проекту «Все для победы», в рамках которого организация собирает средства на экипировку участников боевых действий. На что именно идут эти деньги, легко было понять из выставленных здесь же саперных лопаток, бронежилетов и берцев. Посетители могли также получить брендированную шоколадку, на упаковке которой красовался QR-код со ссылкой на сайт проекта. На другом стенде установили «корзину добра», где можно было оставить новогодний подарок для детей участников СВО. На территории Российского движения детей и молодежи «Ъ» тоже рассказывали о подготовке специальных сувениров для бойцов СВО.

Панельные дискуссии на форуме были под стать общему контенту. «347 организаций, университетов задействованы во всем этом, и университетам уже удалось собрать и передать более 350 тонн гуманитарной помощи»,— рассказывал министр образования и науки Валерий Фальков на дискуссии «#МЫВМЕСТЕ, чтобы никто не остался один». А глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов описывал, как во дворе его офиса перед отправкой в зону СВО проверяют спальники, полевые бани и отстреливают бронежилеты. «Название хорошее — "Народный фронт". Мне кажется, "Народный фронт" стал настоящим народным фронтом»,— объяснял он успехи ОНФ в сборе помощи для участников СВО.

И добавлял, что сейчас «нет более важного события в стране», чем спецоперация, которая является «историческим переломом».

«Я работал в больнице в Мариуполе. Здесь не стоял вопрос — надо или не надо. Все врачи, кто находится там, давно вымотанные, потому что прошли тяжелый длинный путь. Людям в Мариуполе нужна помощь. Многие из них до сих пор живут в подвалах, несмотря на то что восстанавливается жилье и город»,— делился наболевшим врач-нейрохирург Антон Коротченко. Командир батальона «Апостол» Юрий Гагарин, в свою очередь, рассказывал, как в составе группы «Ангел» помогал эвакуировать из Мариуполя людей, которых «держали как живой щит». «Российские власти все делали, чтобы людей оттуда путем переговоров забрать, но националисты не могли этого для себя допустить, потому что это был бы для них мгновенный конец»,— объяснял господин Гагарин.

На другой сессии министр культуры Ольга Любимова рассказывала о выставках в ЛНР в рамках проекта «Наши традиции». «Вот сейчас уже более 230 тыс. человек побывали на этих замечательных выставках, которые мы делаем с музейным сообществом, с нашими коллегами, которые трудятся там в музеях»,— отчитывалась она.

«Боевой настрой» сохранился и в последний день форума. 7 декабря прошла панельная сессия о создании условий для «воспитания молодых людей, любящих свою Родину и умеющих ее защищать», с помощью сети центров военно-патриотической подготовки. В ближайшее время они появятся в десяти пилотных регионах: молодежь планируют обучать единоборствам, тактической медицине и огневой подготовке, а организуются они при участии первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Главный хедлайнер дискуссии, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев посетовал, что военная подготовка в российских школах и вузах по сравнению с советским периодом «достаточно сильно ослабла». «Мы стали забывать, что каждый молодой человек должен не только любить, но и уметь защищать свою Родину, и самое время об этом вспомнить. Сейчас перед нами стоит задача за первый год подготовить около 45 тыс. человек»,— объяснил чиновник.

Не обошлось и без обсуждения информационных войн, которое состоялось в рамках открытой дискуссии «Военкоры как новая информационная сила». Главным спикером фактически стала официальный представитель МИДа Мария Захарова, с ходу заявившая, что такой феномен, как военкоры, есть только в России. Представители этой специализации, по ее словам, совершают «ратный подвиг», доставляя в том числе и самой госпоже Захаровой информацию, которую она потом использует в информационной борьбе.

Завершился форум вручением премий и напутственным словом Сергея Кириенко. Он повторил свой тезис о том, что «часть культурного кода России — всегда приходить на помощь тому, кто в этом нуждается», и много говорил о деятельности волонтеров в Донбассе.

Чиновник рассказал о том, как добровольцы попадали под обстрелы, а кто-то и погиб, и завершил свое выступление патетически: «Когда мы вместе, нам не страшны никакие вызовы и никакие угрозы. Вместе мы победим!» Премии достались в том числе и волонтерам, проявившим себя в СВО, и, в частности, Юрию Гагарину: ему господин Кириенко вручил орден Мужества. Некоторых волонтеров наградили посмертно.

Андрей Винокуров