Застройщику задали прудный вопрос

В Ульяновске жители микрорайона Свияга10 протестуют против строительства в зеленой зоне рядом с прудом жилого комплекса «Новое поколение», опасаясь, что стройка нарушит гидрологический баланс и приведет к деградации и исчезновению пруда. Они требуют признать незаконным решение Единого градсовета об одобрении проекта застройщика, признанного облправительством «масштабным инвестпроектом». Природоохранная прокуратура по обращениям жителей начала проверку по проекту. К разрешению конфликта подключилась районная администрация. Зампред гордумы Денис Седов направляет в правительство региона, застройщику и в мэрию предложение провести в целях сохранения водного объекта государственную экологическую экспертизу. Эксперты считают, что необходимо менять саму систему одобрения проектов застройщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Ульяновская межрайонная природоохранная прокуратура приступила к проверке доводов жителей микрорайона Свияга10 Засвияжского района Ульяновска, требующих признать незаконным решение Единого градостроительного совета Ульяновской области об одобрении проекта жилкомплекса «Новое поколение», планируемого к застройке на территории рядом с прудом около ул. Шолмова в пойме реки Свияги. Об этом в официальном ответе инициативной группе жителей сообщила Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура (г. Тверь). В обращении, направленном две недели назад (507 подписей), жители микрорайона отмечали, что это «единственная сохранившаяся рекреационная территория для жителей района». Кроме того, согласно приказу Нижне-Волжского бассейнового водного управления Росводресурсов (от 2020 г.), участок, запланированный под строительство, отнесен к зоне затопления территорий, прилегающих к Свияге (где запрещено капстроительство без обеспечения инженерной защиты от затопления). Как заявила „Ъ“ член инициативной группы Эльвира Яфизова, жители микрорайона опасаются, что в ходе строительства будет нарушен водный баланс пруда, «водный объект начнет деградировать и высохнет, после чего его просто могут засыпать».

17 ноября комиссия Единого градостроительного совета региона одобрила концепцию строительства ЖК «Новое поколение», разработанную бюро DeVision (г. Тюмень). Ранее, в сентябре 2021 года, распоряжением правительства региона проекту был присвоен статус «масштабного инвестпроекта». Строительство жилкомплекса с площадью жилой застройки 108 тыс. кв. м (на 3200 жителей города) и коммерческой — 6 тыс. кв. м планирует компания «Новое поколение» (ООО, Ульяновск, входит MN-Group, строит в Ульяновске ЖК «Воробьевы горы», кварталы «Европа» и LETO, владелец и директор Владислав Перфильев). Рядом с этим участком находится пруд, ставший местом отдыха жителей микрорайона и постоянным местом гнездования уток. Ранее жители микрорайона уже отстояли пруд от засыпки при строительстве детсада, теперь они добились включения пруда в государственный водный реестр РФ (как объект, имеющий связь со Свиягой, он становится объектом федеральной собственности). О включении пруда в водный реестр в среду инициативную группу официальным письмом известил Росгидромет.

В минувшую субботу жители микрорайона собрались на сход, где в очередной раз заявили о своих требованиях. К ним присоединились также жители поселка Вырываевка, опасающиеся, что строительство может привести к подтоплению поселка. Мэрия отреагировала на сход граждан, и во вторник по ее инициативе в администрации Засвияжского района состоялась встреча представителей горадминистрации, администрации района и застройщика с инициативной группой микрорайона (с участием депутатов регио­нального заксобрания и гордумы), где еще раз были обсуждены интересы и требования сторон конфликта. Инициативная группа продолжала настаивать на отмене решения об одобрении проекта строительства жилкомплекса, отмечая, что жители микрорайона хотели бы видеть там рекреационную зону, они уже начинают готовить документы на создание в этом районе особо охраняемой природной территории.

Участвовавший во встрече зампред гордумы, депутат по этому избирательному округу Денис Седов считает, что, вероятно, «не все жители микрорайона настроены столь категорично», и освоения территории не избежать, учитывая позицию исполнительной власти, но «погасить конфликт между жителями микрорайона и застройщиком мог бы позволить компромиссный вариант». По его мнению, главная забота жителей — сохранение живописного пруда и рекреационной зоны, а главное их опасение в том, что строительство может нарушить водный баланс и привести к деградации пруда. Чтобы этого не произошло и чтобы получить гарантии сохранения водного объекта, депутат предложил MN-Group добровольно пойти на государственную экологическую экспертизу с поставленными вопросами изучения гидробаланса и влияния проекта «Нового поколения» на водный объект.

Обращения по этому поводу он намеревается направить в четверг в MN-Group, в мэрию и министерство имущественных отношений и архитектуры облправительства. Также в обращениях, по его словам, он предлагает установить заранее начальные условия проекта — обязательства застройщика по передаче построенных инженерных сетей на обслуживание городу, а также по наличию необходимой социальной инфраструктуры в будущем жилкомплексе, по формированию набережной и рекреационной зоны. «Все эти договоренности в виде соглашений должны состояться еще на берегу, до начала реализации проекта»,— отметил депутат.

Директор по продуктам MN-Group (руководитель и владелец ООО «МН Инжиниринг») Дмитрий Тюляев сказал «Ъ», что компания готова принять предложение и добровольно пройти государственную экологическую экспертизу, хотя это и не требуется по закону.

Эксперт регионального штаба ОНФ (в прошлом — руководитель регионального управления Росприроднадзора), эколог и юрист Александр Каплин поддерживает депутата, отмечая, что опасения жителей района «небеспочвенны», поскольку только ученые-эксперты в ходе специальных исследований могут определить, от каких ручьев и с какой площади грунтовых вод прилегающих участков обеспечивается водный баланс пруда. «Если ставить задачу сохранения водного объекта, чтобы избежать конфликтов, надо экспертизу провести, и только после этого рассматривать проект на градсовете, а не наоборот, как получилось сейчас. В соответствии с законодательством в любом случае приоритет сохранности природных объектов для будущих поколений должен превалировать над остальными условиями. И уже под эти критерии следует подгонять строительные объекты. Это и может быть условием компромисса с населением»,— отметил эколог.

Сергей Титов, Ульяновск