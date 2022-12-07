Жигулевские договоры

В Самаре бывшему заместителю главы администрации Жигулевска Игорю Смураге и депутату Жигулевской думы Денису Обищенко предъявлено обвинение в коррупции. Как считает следствие, замглавы горадминистрации получил от представителя коммерческой организации 23 млн руб. незаконного вознаграждения от оговоренной суммы взятки 30 млн руб. за содействие в решении вопроса о снижении размера налоговой недоимки. Часть средств, 9 млн руб., чиновник Жигулевска, по версии следствия, передал депутату и еще одному сообщнику, которые, в свою очередь, должны были передать деньги налоговикам, однако посредники решили оставить всю сумму ­себе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорю Смураге, если его вина будет доказана, грозит до 12 лет лишения свободы

Фото: zhigulevsk.org Игорю Смураге, если его вина будет доказана, грозит до 12 лет лишения свободы

Фото: zhigulevsk.org

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Самарской области экс-заместителю главы администрации Жигулевска по внутренней политике и социальным вопросам Игорю Смураге, депутату городской думы Денису Обищенко от партии «Справедливая Россия» и еще одному местному жителю предъявлено обвинение в совершении коррупционного преступления. В зависимости от роли каждого они обвиняются в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет свободы) и даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ, до восьми лет лишения ­свободы).

• Как указано на сайте администрации Жигулевска, Игорь Смурага окончил Самарский государственный медицинский университет по специальности «организация и управление здравоохранением» и Самарский государственный экономический университет по специальности «финансы и кредит». В 2002 году начал работать в СК «Росмедстрах», затем в разные годы занимал руководящие должности в страховых компаниях. Когда он начал работать в администрации, не сообщается. Судя по информации на странице Игоря Смураги в соцсетях, ему 38 лет.

По версии следствия, замглавы администрации города получил от представителя строительной компании взятку 23 млн руб.— часть от оговоренной суммы 30 млн руб. Незаконное вознаграждение полагалось за содействие руководству компании в решении вопроса о снижении размера недоимки по налогам и сборам. Чиновник, считает следствие, передал 14 млн руб. сообщникам, которые должны были передать деньги сотрудникам УФНС России по Самарской области, однако вместо этого оставили всю сумму себе. Кроме того, Денису Обищенко вменяется еще один эпизод: в 2021 году депутат якобы передал через посредника сотруднику ГИБДД 40 тыс. руб. за прием теоретического экзамена на право управления транспортом без фактической проверки знаний.

• Согласно информации на сайте Самарской губернской думы, Денис Обищенко родился 12 июля 1991 года. Состоит в комиссиях гордумы: по муниципальному имуществу и приватизации, градостроительству и землепользованию; по образованию, социальной политике и здравоохранению; по молодежной политике, культуре, физической культуре, спорту и туризму. В 2021 году награжден грамотой администрации Жигулевска.

Судя по данным электронной картотеки суда, тезка депутата в 2016 году в одном из ресторанов Тольятти в ходе ссоры выстрелил оппоненту в левое бедро. От прохождения медицинского освидетельствования на опьянение стрелявший отказался. Мировой судья признал Дениса Обищенко виновным по ч. 4.2 ст. 20.8 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде лишения права на приобретение или ношение оружия сроком на один год. Копия постановления была направлена в отдел лицензионно-разрешительной работы по Жигулевску.

Об уголовном деле против Игоря Смураги и Дениса Обищенко стало известно в январе этого года. Оно было возбуждено по материалам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области. Дома и на работе у них прошли обыски. В том же месяце суд отправил замглавы Жигулевска и депутата гордумы под арест. Подозреваемые своей вины не признали. По мнению чиновника, уголовное дело — месть неких недобросовестных сотрудников правоохранительных органов за их разоблачение. В апреле попытался добиться отмены ареста, но суд не стал менять меру пресечения. В мае Игоря Смурагу уволили из горадминистрации из-за «утраты доверия».

Сабрина Самедова