В Азербайджане на побережье Каспийского моря обнаружены туши 17 тюленей

Министерство экологии Азербайджана сообщило об обнаружении 17 туш тюленей на побережье Каспийского моря. Для выявления причин их гибели эксперты агентства по пищевой безопасности страны возьмут образцы проб.

«В ходе мониторинга на территории Хачмазского района в направлениях поселка Истису, сел Тиканлыоба, Сейидли и Набран в общей сложности было обнаружено 17 туш тюленей»,— сообщает APA со ссылкой на пресс-службу министерства.

Уточняется, что мониторинговые мероприятия в Азербайджане проводились на фоне сообщений о массовой гибели тюленей в Дагестане. 4 декабря Министерство природы республики сообщило об обнаружении 2,5 тыс. мертвых особей тюленей на побережье Каспийского моря, причины их гибели выясняются.

Андрей Сапожников