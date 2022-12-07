Глава СК поручил передать дело о предоставлении участков многодетным саратовцам опытным следователям

Председатель СК России Александр Бастрыкин на личном приеме, который прошел в формате видео-конференц-связи, выслушал представителем многодетных семей Саратовской области.

Как сообщает пресс-служба СУ СК, многодетные пожаловались на то, что им были выделены непригодные для проживания земельные участки. На участках отсутствовали инженерных коммуникаций. Заявители рассказали, какие расходы они понесли на подключение коммуникаций, отметив, что по закону финансирование таких работ должно производиться за счет бюджета.

Руководитель СУ СК Анатолий Говорунов доложил о ходе расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по этим фактам. Господин Бастрыкин указал на необходимость комплексного решения проблемы и поручил передать уголовное дело в производство следственной группы из числа наиболее опытных следователей аппарата регионального управления.

Марина Ковалева