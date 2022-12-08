Мэрия Перми разделит комплекс хлебозавода №1 для приватизации

Глава Перми Алексей Демкин внес в городскую думу проект решения об изменении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Согласно проекту решения, изменения коснутся имущественного комплекса бывшего хлебозавода на ул. Окулова, 73а. Если ранее мэрия собиралась продать этот объект на конкурсе, то сейчас предлагается выставить хлебозавод на аукцион. Напомним, что администрация города планирует продать комплекс хлебозавода №1 под жилую застройку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив «Ъ-Прикамье» Фото: Архив «Ъ-Прикамье»

В департаменте имущественных отношений сообщили, что проект решения по уточнению способа продажи комплекса связан с требованиями законодательства. Дело в том, что объекты культурного наследия, к которым относится 5-этажное здание хлебозавода на ул. Окулова, 73а, можно приватизировать только по конкурсу. При этом для здания надо установить обязательные требования по сохранению памятника архитекторы. Остальные строения комплекса не относятся к объектам культурного наследия и должны приватизироваться на аукционе. Поэтому проект решения думы предусматривает разделение комплекса зданий для проведения торгов как в виде конкурса (для здания – объекта культурного наследия), так и в виде аукциона (для других зданий), подчеркнули в департаменте.

Площади хлебозавода №1 простаивают после того, как в 2017 году ГК «РИАЛ» отказалась арендовать завод под производство хлеба, которое вела до мая 2017 года. Сейчас комплекс закрыт, возобновлять производство хлеба на нем убыточно. Главное здание хлебозавода является памятником архитектуры, который нельзя сносить. В комплекс входят участок площадью 11 тыс. кв. м, пятиэтажное здание хлебозавода (3 тыс. кв. м), административные здания, склады, гараж, цеха и прочее.

Власти Перми собираются приватизировать этот актив с условием сохранения главного здания комплекса, являющегося объектом культурного наследия. Недавно на региональном градсовете мэрия презентовала концепцию застройки площадки, включающую жилье и коммерческие объекты.