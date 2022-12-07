В Екатеринбурге издали первую книгу о Николае Коляде

Первая книга о театральном драматурге, режиссере и актере Николае Коляде издана в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени Белинского. Автор книги «Метод Коляды» — сотрудница библиотеки Елена Соловьева.

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Николай Коляда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В издании описывается мир, созданный Николаем Колядои, и хроника основанного им Коляда-театра. В книгу вошли рецензии, разбор премиальных листов, интервью с режиссером, его актерами и учениками, репортажи с фестивалей, выдержки из дневников.

Презентация книги «Метод Коляды» состоится 16 декабря в библиотеке Белинского. В ней примет участие сам Николаи Коляда.

Николаи Коляда — драматург, прозаик, актер, режиссер, сценарист, основоположник уральской школы драматургии. Заслуженный деятель культуры РФ, лауреат международной премии имени Станиславского. Живет в Екатеринбурге. Создатель частного Коляда-театра, в репертуаре которого такие спектакли, как «Клаустрофобия», «Трамвай Желание», «Гамлет», «Баба Шанель», «Вишневый сад», «Тарас Бульба». 4 декабря ему исполнилось 65 лет.

Анна Титова

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